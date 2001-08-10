С 1 августа в Южно-Сахалинске начнут считать коров, кур и прочую фермерскую живность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На территории городского округа сельскохозяйственная перепись будет проходить с 1 по 30 августа 2021 года. Микропереписью будут охвачены все категории сельхозпроизводителей региона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
При этом, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприятия обязаны самостоятельно заполнить переписные листы и представить их в Сахалинстат. Перепись садоводческих объединений граждан и личных подсобных хозяйств, проживающих в сельской местности, пройдет с участием переписчиков.
Мероприятия пройдут на новом технологическом уровне. Переписчики будут использовать планшетные компьютеры. Сельхозпроизводители смогут ответить на вопросы переписного листа через систему Web-сбора Росстата.
Опросные листы будут содержать вопросы о размерах посевных площадей по группам культур, площадей занятых плодовыми многолетними насаждениями, а также о численности поголовья сельскохозяйственных животных. Полученные Сахалинстатом сведения будут использоваться исключительно для получения сводных итогов по Сахалинской области.
Отметим, что на данный момент в Сахалинстате открыты вакансии переписчиков на период проведения мероприятий. На территории городского округа для этой работы требуется 10 человек, уточнить информацию можно по номеру: 31-41-05.
Учитывая, что данная микроперепись будет проходить в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), весь привлекаемый персонал будет обеспечен средствами индивидуальной защиты.
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