Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июля 2021
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16:44, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Мэрия Южно-Сахалинска пустила на городские маршруты 2ч и 2пр дополнительные автобусы

Мэрия Южно-Сахалинска пустила на городские маршруты 2ч и 2пр дополнительные автобусы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На маршруты городского общественного транспорта 2ч и 2пр вышло по одному дополнительному автобусу вместимостью по 18 мест каждый, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Такое решение принято департаментом городского хозяйства в рамках отработки поступающих в ведомство обращений граждан. Пользующиеся данным маршрутом горожане просили рассмотреть вопрос сокращения интервала ожидания. В связи с тем, что в летний период в областном центре ведутся ремонтные работы улиц, пассажирам приходилось долго ждать своего автобуса. С введением дополнительных единиц временной интервал сократился вдвое.

Напомним, расписание автобусов размещено на специализированном сайте. Кроме того, интересующие вопросы в части работы общественного транспорта можно задать по номеру диспетчерской МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска": 51-00-51.

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