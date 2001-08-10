Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают отведать пельменей на ярмарке, посвященной Дню торговли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематическая ярмарка, посвященная празднованию Дня работников торговли, 24 июля пройдет в Южно-Сахалинске. Торговая площадка развернется в районе Дома торговли (пр. Мира, 106А) и будет работать с 09.00 до 16.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Традиционно на ярмарке будет представлена продукция островных производителей: рыбная, мясная, молочная, колбасные, мучные и кондитерские изделия, охлажденное мясо кур, яйцо, а также свежие овощи, фермерская клубника и мед. Клубнику на ярмарке будут реализовывать два фермерских хозяйства. Также покупателям можно будет продегустировать пельмени и мясные полуфабрикаты.

Кроме того, для посетителей ярмарки подготовлена обширная развлекательная программа, которая стартует в 11.00. Праздничное настроение создадут выступления лучших музыкальных коллективов города.