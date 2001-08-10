Опубликовано расписание бесплатных экскурсий по Южно-Сахалинску

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МАУ "Культурно-туристический центр" г. Южно-Сахалинска представляет обзорные экскурсии, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. В экскурсии мы охватываем различные периоды истории города!

Обзорные экскурсии бесплатные и проходят в комфортабельных автобусах! В том числе принимаем заявки для организованных групп школьников.

Расписание на август:

Обзорные экскурсии выходного дня.

Даты: 7 августа и 14 августа, время: 11:00 и 13:00

Вечерние обзорные экскурсии.

Даты: 6 августа и 27 августа, время: 19:00.

Расписание на сентябрь:

Обзорные экскурсии выходного дня

Даты: 04.09; 11.09; 18.09; 25.09, время: 11:00 и 13:00.

Вечерние обзорные экскурсии

Дата: 24 сентября, время: 19:00.

Можно записаться на обзорные экскурсии по номеру телефона 8 (4242) 210 -310

В связи с запросом со стороны различных компаний, организаций и трудовых коллективов, готовы провести платные обзорные экскурсии вне графика в удобное для Вас время.

В том числе принимаем заявки для организованных групп на другие туристические маршруты.