Опубликовано расписание бесплатных экскурсий по Южно-Сахалинску
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МАУ "Культурно-туристический центр" г. Южно-Сахалинска представляет обзорные экскурсии, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. В экскурсии мы охватываем различные периоды истории города!
Обзорные экскурсии бесплатные и проходят в комфортабельных автобусах! В том числе принимаем заявки для организованных групп школьников.
Расписание на август:
Обзорные экскурсии выходного дня.
Даты: 7 августа и 14 августа, время: 11:00 и 13:00
Вечерние обзорные экскурсии.
Даты: 6 августа и 27 августа, время: 19:00.
Расписание на сентябрь:
Обзорные экскурсии выходного дня
Даты: 04.09; 11.09; 18.09; 25.09, время: 11:00 и 13:00.
Вечерние обзорные экскурсии
Дата: 24 сентября, время: 19:00.
Можно записаться на обзорные экскурсии по номеру телефона 8 (4242) 210 -310
В связи с запросом со стороны различных компаний, организаций и трудовых коллективов, готовы провести платные обзорные экскурсии вне графика в удобное для Вас время.
В том числе принимаем заявки для организованных групп на другие туристические маршруты.
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