Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июля 2021
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Сегодня в Южно-Сахалинске временно отключат воду
12:28, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня в Южно-Сахалинске временно отключат воду

Сегодня в Южно-Сахалинске временно отключат воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением ремонтных работ на сетях сегодня, 22 июля, в ряде жилых домов Южно-Сахалинска с 14.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. Отключения произойдут по адресам:

- ул. Сахалинская, 35-39;

- ул. Чехова, 7;

- ул. Дзержинского, 22, 15;

- ул. Курильская, 38, 40, 44;

- ул. Невельского, 27а, 31, 37, 46;

- пр. Мира, 88;

- ул. Емельянова, 3, 5, 7;

- ул. Горького, 42А.

По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП "Городской водоканал" по телефону 72-32-40. Информация о плановых отключениях размещается на сайте организации (https://www.sakhvodokanal.ru) в разделе "Новости".

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