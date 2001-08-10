Сегодня в Южно-Сахалинске временно отключат воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с проведением ремонтных работ на сетях сегодня, 22 июля, в ряде жилых домов Южно-Сахалинска с 14.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. Отключения произойдут по адресам:
- ул. Сахалинская, 35-39;
- ул. Чехова, 7;
- ул. Дзержинского, 22, 15;
- ул. Курильская, 38, 40, 44;
- ул. Невельского, 27а, 31, 37, 46;
- пр. Мира, 88;
- ул. Емельянова, 3, 5, 7;
- ул. Горького, 42А.
По вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую МКП "Городской водоканал" по телефону 72-32-40. Информация о плановых отключениях размещается на сайте организации (https://www.sakhvodokanal.ru) в разделе "Новости".
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