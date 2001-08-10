Сахалинский пчеловод получил два миллиона рублей на развитие хозяйства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В прошлом году пчеловод Сергей Лебедь зарегистрировал КФХ в Анивском районе. Вскоре после этого мужчина выиграл грант «Агростартап». С пчелами мужчина работает уже не первый год – до переезда на Сахалин аграрий несколько лет держал большую пасеку в Украине. Однако разведение пчел в островном регионе имеет свои отличительные особенности.
– На Сахалине можно успешно заниматься пчеловодством и получать хорошие результаты. Важно понимать саму суть острова и его климатических особенностей. Днем температура бывает гораздо выше, чем ночью. Сейчас ведется работа по выведению алгоритма работы с пчелами в нескольких районах острова, и я выбрал такие породы пчел – бакфаст и карника, которые смогут максимально адаптироваться к существующим климатическим условиям, – поделился Сергей Лебедь.
На полученные от государства средства были приобретены заграничные пчеломатки и пчелопакеты, а также автомобиль «ГАЗель». Пасека Сергея Лебедя является кочевой, поэтому дополнительно мужчина планирует приобрести прицепы.
Продукт Сергей Лебедя называется «Островной мед». В его хозяйстве сегодня трудится более 70 пчелосемей, что позволит в конце июля собрать пасечнику первый урожай сладкого нектара. Скоро КФХ выйдет на продажу сертифицированного меда, который можно будет приобрести на сельскохозяйственных ярмарках, а также через официальный Instagram-аккаунт. Кроме светлого (разнотравье) и темного (таежный) мёда, на пасеке производится пыльца, перга и воск, который пока оставляют для подкормки пчел.
В планах у фермера и дальше развивать свое хозяйство, поэтому мужчина тесно сотрудничает с Центром развития сельхозкооперации. Здесь Сергею помогли составить бизнес-план для получения гранта, а также оказывают консультации по вопросам ведения хозяйства.
– Фермерам сложно самостоятельно развиваться в начале пути, поэтому мы консультируем их по различным вопросам, организовываем обучение, круглые столы. Любой аграрий, даже единожды обратившись в наш Центр за помощью, может всегда на нее рассчитывать, – рассказала руководитель Центра развития сельхозкооперации Татьяна Бутакова.
Поддержка сельхозпроизводителей на островах проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За более подробной информацией, консультациями и помощью в оформлении заявок на получение грантов владельцы хозяйств могут обратиться в региональный Центр компетенции сельхозкооперации. Подробнее об услугах можно узнать на сайте selkhozcentr65.ru и по номеру 8 800 222 0123 (доб. 4).
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