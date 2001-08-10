На Сахалине задержали еще двух браконьеров с лососями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Макаровскому городскому округу в рамках операции «Путина» на реке Лесная был задержан 40-летний ранее судимый житель Поречья, который осуществлял незаконный вылов рыбы лососевых пород. Для добычи он использовал запрещенное орудие лова – «кошку». На момент задержания гражданин добыл 18 экземпляров рыб лососёвых пород. Предварительная сумма причиненного ущерба от незаконных действий составила более 34 тысяч рублей.

В этот же день в полицию Макаровского городского округа поступило сообщение из СКТУ ФАР о том, что в селе Поречье в районе устья реки Лесная были задержаны двое местный жителей, которые при помощи сачка осуществляли незаконную добычу водных биоресурсов.

На момент задержания мужчины успели выловить 58 экземпляров лососевой рыбы. Предварительная сумма ущерба составила более 110 тысяч рублей. Задержанные граждане ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за браконьерство.

Водные биоресурсы и орудия лова изъяты и переданы на ответственное хранение.

По данным фактам проводятся проверки, по которым в ближайшее время будут приняты процессуальные решения.