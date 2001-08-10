В Южно-Сахалинске до 6 августа закрывается для проезда перекресток улиц Ленина и Сахалинской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Перекресток улиц Ленина и Сахалинской на предстоящие выходные дни закрывается для движения транспорта. Сквозного проезда не будет с 23.00 23 июля до 06.00 26 июля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

За этот период подрядной организации предстоит выполнить работы по асфальтированию и благоустройству перекрестка. Работы проводятся в рамках капитального ремонта ул. Ленина от въезда на ОТБ до ул. Сахалинской.

Автомобилистов просят быть внимательными при планировании своих маршрутов в указанном районе.