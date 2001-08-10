Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2021
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В Южно-Сахалинске до 6 августа закрывается для проезда перекресток улиц Ленина и Сахалинской
15:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам, крутящим педали, будут давать призы

Южносахалинцам, крутящим педали, будут давать призы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-сахалинских велосипедистов приглашают присоединиться к летней акции "Велостимул" и получить подарки, расказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказывают организаторы - Центр развития городской среды, - весной участники проекта фиксировали собственные велопоездки, и чаще всего их маршрут проходил до места работы.

Так, этим летом "Центр развития городской среды" и велоагрегатор www.велогород.online приобрели подарки на сумму более 100 тысяч рублей, чтобы вручить их топ-30 самым активным велосипедистам, которые используют двухколесный транспорт для поездок на работу.

Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе велогород.online и до 31 августа фиксировать свои заезды по маршруту дом-работа-работа-дом.

Ознакомиться с информацией о велодвижении можно также на сайте велогород.online.

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