Южносахалинцам, крутящим педали, будут давать призы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-сахалинских велосипедистов приглашают присоединиться к летней акции "Велостимул" и получить подарки, расказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказывают организаторы - Центр развития городской среды, - весной участники проекта фиксировали собственные велопоездки, и чаще всего их маршрут проходил до места работы.
Так, этим летом "Центр развития городской среды" и велоагрегатор www.велогород.online приобрели подарки на сумму более 100 тысяч рублей, чтобы вручить их топ-30 самым активным велосипедистам, которые используют двухколесный транспорт для поездок на работу.
Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе велогород.online и до 31 августа фиксировать свои заезды по маршруту дом-работа-работа-дом.
Ознакомиться с информацией о велодвижении можно также на сайте велогород.online.
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