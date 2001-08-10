Стройплощадки Южно-Сахалинска будут проверяться с особой тщательностью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска прошла встреча с представителями строительных организаций, которые ведут работы на территории городского округа. Совещание по вопросам соблюдения требований благоустройства во время производства провел первый вице-мэр Андрей Ковальчук с участием руководителя ГИСН области Андрея Маламуры.

Участие в диалоге с застройщиками принял также вице-мэр Ильдар Ахтариев и ряд профильных руководителей муниципальных структур. В числе участников также было порядка 20 представителей подрядных организаций.

Напомним, мониторинг соблюдения правил благоустройства на строительных площадках города находится на особом контроле администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергей Надсадина.

Проверки проводятся совместно с Государственной инспекцией строительного надзора Сахалинской области. Регулярно проходят совещания с застройщиками, на которых подробно разбираются все зафиксированные в ходе инспекций нарушения. Позиция муниципалитета в этом вопросе однозначна — все недочеты должны оперативно устранятся. В противном случае будут применены санкции. Это касается всех участников градостроительной деятельности, независимо от формы собственности и источника финансирования выполняемых работ. Как подчеркнул вице-мэр Южно-Сахалинска Ильдар Ахтариев, в последнее время наблюдается положительная динамика в части соблюдения требований содержания площадок. Вместе с тем встречаются отдельные нарушения, связанные с обустройством ограждений строительных площадок, наличием на них пункта мойки колес, препятствующего выносу грязи на дорогу, складированием строительного мусора за территорией объекта и др.

– Строительные организации проявляют все большую заинтересованность в диалоге, осознают важность соблюдения культуры производства строительных работ. Есть понимание, что от этого зависит не только внешний облик города, но и комфорт горожан. Важно не останавливаться и методично работать, - сказал Ильдар Ахтариев.

На совещаниях застройщики также могут получить информацию по отдельным вопросам, высказать свои предложения. При необходимости для каждого проведут консультацию индивидуально. Алексей Короватский представляет организацию, ведущую строительство жилого комплекса на пересечении ул. Сахалинской и Загородной. Он отмечает, что взаимодействие с администрацией, контролирующими ведомствами очень важно на всех этапах.

– Существует человеческий фактор, не всегда получается учесть некоторые моменты. Но все замечания мы стараемся устранять своевременно, это лучше, чем получать штрафы, – отметил Алексей Короватский. – Соблюдение правил благоустройства является проявлением социальной ответственности.

Напомним, за нарушение правил благоустройства в части содержания строительных площадок предусмотрена административная ответственность (Закон Сахалинской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» от 29.03.2004 №490). С 1 января 2021 года за первичное нарушение штрафные санкции увеличены для юридических лиц до 250 000 рублей.