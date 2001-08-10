Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2021
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В Южно-Сахалинске скорректировали даты закрытия перекрестка улиц Ленина-Сахалинская
09:23, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске скорректировали даты закрытия перекрестка улиц Ленина-Сахалинская

В Южно-Сахалинске скорректировали даты закрытия перекрестка улиц Ленина-Сахалинская

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения для движения транспорта через перекресток улиц Ленина и Сахалинской, запланированные на предстоящие выходные дни, по техническим причинам переносятся на конец следующей недели.

Напомним, дорожники планировали ввести ограничения с 23.00 23 июля до 06.00 26 июля.

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