Улицу Памятную в Южно-Сахалинске начнут асфальтировать в конце июля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", на участке улицы Памятной в границах от Холмской до кладбищенского комплекса "Ласточка" продолжаются работы по отсыпке дорожной одежды, установке бордюров и тротуаров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Практически полностью завершена прокладка сетей: обустроена ливневая канализация, проведена защита сетей связи, частично выполнено переустройство наружно освещения.

На участке общей протяженностью 3, 6 км ежедневно трудится порядка 80 человек. Работы ведутся параллельно на двух участках, каждый из которых 1,8 км. Ширина проезжей части составит порядка 8 метров, с каждой стороны дороги будет обустроен тротуар шириной 2, 25 метра. Кроме того, на объекте также ведется строительство двух мостов: через реку Владимировку и реку Славуту.

К асфальтированию подрядная организация ООО СКФ «Спецстрой» планирует приступить в конце июля, срок сдачи объекта - 1 ноября 2021 года.