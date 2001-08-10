Жителей Южно-Сахалинска приглашают на диспансеризацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Базовое медицинское обследование в поликлиниках по месту жительства приглашают пройти жителей Южно-Сахалинска.
Пройти диспансеризацию можно в любой день, кроме воскресенья. Но для более удобного и комфортного обследования выделены среда и суббота. В это время работа медучреждений ориентирована на диспансеризацию, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Для удобства граждан во всех городских поликлиниках функционируют отдельные кабинеты профилактических осмотров. В Южно-Сахалинске диспансеризация проводится:
поликлиника №1 - кабинет №49 (2-й этаж), ПН-ПТ – с 08.00 до 20.00;
поликлиника №2 - кабинет №32 (2-й этаж), ПН-ПТ – с 08.00 до 20.00;
поликлиника №4 - кабинет №68 (3-й этаж), ПН-ПТ – с 08.00 до 20.00;
поликлиника №6 - кабинет №325 (корпус 3, Луговое), ПН, ВТ, ЧТ и ПТ – с 08.00 до 16.00, СР – с 08.00 до 19.30.
В субботу все кабинеты работают с 09.00 до 15.00. Возможны корректировки часов приема на усмотрение поликлиники. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, страховой полис ОМС.
У работающих южносахалинцев есть возможность взять один оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Работники предпенсионного возраста имеют право на два дня. Организация обязана оплатить эти дни как рабочие.
Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно, а также уменьшает вероятность развития болезней, которые могут привести к инвалидности или смертности. При наличии жалоб или неудовлетворительных анализов пациенту назначают дополнительное обследование.
Напомним, трехлетним периодом диспансеризации может воспользоваться каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста. Если ваш возраст делится на три, значит наступил ваш год диспансеризации. После 40 лет обследование можно проходить ежегодно.
Памятка по прохождению обследования размещена на официальном сайте администрации областного центра (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1324).
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