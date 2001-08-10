Жителей Южно-Сахалинска приглашают прошагать колоннами в честь Дня города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре началась подготовка к 139-й годовщине со дня основания Южно-Сахалинска. Одним из самых ярких событий Дня города, который в этом году отметят 11 сентября, традиционно станет праздничное шествие, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Последние несколько лет основной площадкой праздника становится парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. Шествие колонн пройдет на стадионе "Космос". Начало мероприятия запланировано на 10.00.

Основная тематика шествия объединит три эпизода. Первая часть будет посвящена подрастающему поколению: приглашаются учреждения культуры и образования. Во второй части можно будет увидеть представителей различных производств, предприятий, учреждений. Для участия в шествии ждут профессиональные коллективы, студентов вузов, учащихся средних профессиональных учебных заведений.

Третья часть будет посвящена истории Южно-Сахалинска и Сахалинской области - становлению традиций, достижениям, которыми жители города и области гордятся и поддерживают на протяжении многих десятилетий. Приглашаются региональные общественные организации, представляющие северные народы Сахалина, казачество, национальные диаспоры, ветеранские объединения. Также в колоннах пройдут представители старшего поколения жителей областного центра - почетные граждане города, активисты и др.

Для соответствия заявленной тематике во время шествия организаторы рекомендуют использовать костюмы, реквизит, музыкальное оформление и элементы шоу.

Коллективам, желающим принять участие в шествии, необходимо до 31 августа направить заявку установленной формы. Ее можно скачать по ссылке.

К заявке прилагаются следующие документы:

- справка(не более 1\2 листа A4, шрифт 14) о составе колонны, достижениях коллектива, юбилейных событиях, почетных работниках и др. сведениях о предприятии, организации, учреждении, коллективе, общественной организации;

- музыкальные подложки для прохождения колонны длительностью до 1 минуты (необязательно);

- эскизы оформления колонны (схемы, макеты, фотографии, словесное описание), планы по использованию механических средств (самокатов, тележек, велосипедов, скейтбордов и пр.).

Заявки принимаются на электронном или бумажном носителе в администрации парка по адресу: ул. Детская, 1 каб. 18 или по электронной почте: gpkio-kmo@mail.ru или sakhpark@mail.ru с пометкой «Шествие». Справки по телефону: 72-75-75 (Елена Владимировна), факс: 42-44-64.

С положением о проведении праздничного шествия, подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться по ссылке.