Южносахалинцам пообещали за каждое срубленное дерево высадить новое
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Южно-Сахалинска активно контролируют работу по сносу зеленых насаждений на территории областного центра. Вчера, 22 июля, неравнодушная горожанка сообщила о рубке дерева рядом с домом №18 ул. Поповича. Женщина, обеспокоенная происходящим, попросила предъявить разрешение на выполнение данного вида работ, но документы так и не увидела.
О происходящем жительница ул. Поповича сообщила депутату по округу Светлане Швец, которая совместно с представителями МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска» оперативно выехала на место.
Гражданам объяснили, что на территории, в том числе примыкающей к дому №18 по ул. Поповича, к концу лета планируется провести посадки деревьев и кустарников. Для этого необходимо подготовить почву - убрать зараженные насаждения. В начале июля специалисты обследовали указанную территорию и зафиксировали несколько деревьев, подлежащих сносу (два тополя - в аварийном состоянии, сухую рябину и две зараженные ивы). Сейчас необходимо убрать зараженные насаждения, чтобы они не инфицировали новые. Аварийные деревья угрожают безопасности жителей.
По итогам обследования было выдано заключение на их снос. Для организации дальнейших работ документ передали исполнителям, которые работали в рамках муниципального заказа. Однако, как было установлено, во время рубки деревьев документы они не смогли предъявить. Кроме того, исполнители не успели согласовать свои действия по рубке дерева с жителями многоквартирного дома, на чьей земле располагается насаждение. По данному факту будет проведена внутренняя проверка. А в дальнейшем в случае выполнения работ на частной территории информирование жителей будет проводиться заблаговременно.
По данным специалистов, на территории 8 микрорайона древесный фонд устарел - требуется озеленение. Учитывая плотную застройку района, сейчас муниципалитет активно работает над обновлением деревьев и кустарников. На очереди высадка саженцев 18 селекционных ив различных видов, которые в дальнейшем послужат своеобразной защитой от пыли для жителей района.
Администрация Южно-Сахалинска благодарит неравнодушных горожан за проявленную бдительность и просит о подобных случаях незамедлительно сообщать по номеру диспетчерской МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» 300-475.
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