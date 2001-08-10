Жителям Южно-Сахалинска запретили ходить в лес

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с высокой степенью пожарной опасности на территории городских лесов областного центра в период с 21 июля по 25 июля введен особый противопожарный режим. В период его действия жителям и гостям областного центра запрещено пребывание в городских лесах, разжигать костры и проводить работы с использованием открытого огня, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На весь период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности.

Категорически запрещается:

- производство огневых и других пожароопасных работ в непосредственной близости от земель лесного фонда;

- разведение костров, сжигание отходов и мусора;

- выжигание сухой растительности.

Руководителям предприятий, организаций независимо от форм собственности, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединения граждан рекомендовано:

- организовать круглосуточную сторожевую охрану взрывопожароопасных объектов;

- создать запасы воды на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединения граждан, организаций и предприятий;

- принять безотлагательные меры по очистке территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п;

- территории дачных и садоводческих поселков обеспечить средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, телефонной или радиосвязью с подразделения противопожарной службы;

- объекты, расположенные на подведомственной территории, обеспечить дополнительным количеством первичных средств пожаротушения и противопожарным инвентарем;

- у каждого жилого строения установить емкость (бочку) с водой;

- при наличии пожарной мотопомпы, приспособленной (переоборудованной) для целей пожаротушения техники, закрепить моториста (водителя) за каждой единицей техники, при необходимости организовать специальную подготовку специалистов.

Администрация Южно-Сахалинска призывает горожан неукоснительно соблюдать установленные требования пожарной безопасности. Ознакомиться с правилами поведения в лесу в пожароопасный период можно на сайте администрации Южно-Сахалинска. В случае возникновения возгорания необходимо незамедлительно сообщить в единую службу спасения по тел: 112.