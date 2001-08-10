Еще партию дворов планируют отремонтировать в Южно-Сахалинске за выходные
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы по текущему ремонту дворовых территорий продолжаются в Южно-Сахалинске. Дорожники трудятся без выходных. На сегодня работы завершены на 127 дворовых территориях, устранено 5835 кв. метров дефектов асфальтового покрытия. В работе - 138 дворов.
В предстоящие выходные дни ремонтные работы запланированы по следующим адресам:
пр. Мира, 288, 290А, 284, 284А, 284Б, 286А, 286Б, 286В, 65/к.1,2;
ул. Физкультурная, 22, 24, 26, 26А, 24А, 26Б, 40;
ул. 2-я Комсомольская, 23, 25, 9, 11, 13;
ул. 2-я Красносельская, 12А, 16, 18, 20, 22А;
ул. Науки, 3, 4, 9.
Актуальный список ремонта дворовых территорий на предстоящую неделю будет опубликован в понедельник, 26 июля, на официальном сайте администрации областного центра, а также в аккаунтах администрации Южно-Сахалинска в социальных сетях (https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official).
Напомним, работа по приведению в порядок территорий дворов усилена в рамках поручений губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. До 1 августа все участки, где разрушения не превышают 30 процентов от общей площади (в остальных случаях требуется капитальный ремонт), будут отремонтированы.
Адресный перечень дворов, в которых будет произведен ремонт, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1981/27210). Также актуальная информация с учетом корректировок и дополнений регулярно публикуется в СМИ, социальных сетях администрации города.
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