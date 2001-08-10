От жары в Южно-Сахалинске не изнывают только африканский лев, верблюды и приматы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Непривычно высокая температура воздуха испытывает на прочность не только людей, но животных. Не исключением стали и обитатели Сахалинского зооботанического парка, которые разными способами спасаются от жары.

Водоплавающие птицы, например, а также выдра и медведи принимают водные процедуры. Тигры, олени, лошади, альпаки, ламы, овцы, козы и другие животные расслабленно спят на земле или прячутся под навес. Кролики раскапывают в земле углубления и проводят там время до вечера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском зоопарке.

Для лемуров и капуцинов наступило время настоящего наслаждения погодой. Они целыми днями греются на солнышке в открытых вольерах, бегают по переходам и играют друг с другом на свежем воздухе.

Спокойно переносят тридцатиградусную жару африканский лев, верблюды и черепахи. Они с удовольствием получают солнечные ванны и буквально млеют от тепла. На экзотических животных повышение температуры воздуха никак не сказалось, поскольку они все теплолюбивые и находятся в помещении с постоянными термоусловиями.

Работники зоопарка всячески помогают животным перенести полуденный зной. В самые ранние утренние часы, когда солнце только поднимается в зенит, питомцев кормят, устраивают им купание под прохладным душем. Помимо этого, для обитателей сделаны навесы, под которыми они могут пережидать жару, в течение дня увлажняют вольеры и следят за расходом воды в кормушках.

Не забывают в зоопарке заботится и о посаженных растениях. Регулярный полив зелёных насаждений в утренние и вечерние часы помогает сберечь их от сильного солнечного воздействия.

Приглашаем посетить зоопарк, погулять и посмотреть на летний отдых животных.

Подробнее узнать о режиме работы зоопарка и купить онлайн билеты со скидкой можно на сайте. Телефон для справок +7 (4242)303747.