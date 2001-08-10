Более 60% сотрудников Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 уже вакцинировались от ковида
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники городских предприятий продолжают активно прививаться, внося свой вклад в формирование коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции. Сегодня прививку сделали еще порядка 100 работников Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 ПАО "Сахалинэнерго".
Как рассказал директор Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 Андрей Клименок, на станции работают 656 человек, 64 % из них уже получили защиту от опасного вируса.
- Люди активно вакцинируются, - подчеркнул Андрей Клименок. - У нас сложилась уже многолетняя связь со второй поликлиникой. Медики всегда идут нам навстречу и практически еженедельно приезжают на ТЭЦ с вакциной. Нам нельзя допустить, чтобы вирус развился среди оперативного персонала. Наша задача - уже к октябрю привить 80-90% сотрудников, чтобы обеспечить круглосуточную бесперебойную работу предприятия.
Напомним, крупные трудовые коллективы областного центра имеют возможность организовано пройти процедуру без отрыва от производства. Для этого необходимо обратиться по телефону 31-27-10 в департамент социальной политики Южно-Сахалинска и подать заявку на вакцинацию.
Сделать прививку все желающие могут планово, обратившись в регистратуру любой городской поликлиники, позвонив на горячую линию 1-300 (доб.10) или воспользоваться записью через портал Госуслуг.
Также в Южно-Сахалинске функционируют мобильные медицинские комплексы. Привиться от ковида в них можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
Так, в эти выходные точки вакцинации в городе открыты по адресам:
- пл. Победы – с 9.00 до 22.00;
- ТЦ "Мегаберезка", цокольный этаж, рядом с продуктовым магазином - с 10.00 до 18.00;
- ТЦ "Столица", 3-й этаж (выездной кабинет поликлиники № 4) - с 11.00 до 18.00;
- ТЦ "Дом торговли": суббота – с 11.00 до 18.00, воскресенье - с 11.00 до 17.00;
- ТРЦ "СитиМолл" - с 10.00 до 19.00;
- парк имени Гагарина, возле лодочной станции – с 9.00 до 19.00.
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