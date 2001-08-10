В Холмске впервые прошёл Федеральный молодежный форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Молодежный форум собрал жителей портового города, представителей Невельска, Тымовского, а также участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Ярославля. Всего около 100 человек. В течение пяти дней форумчане разрабатывали проекты, которые помогут сделать портовый город лучше. Начать организаторы предложили с малого: убрать мусор на пляжах, смастерить и покрасить лавочки, сделать лежаки, обустроить смотровую площадку, нарисовать граффити.

- Мы задумывали этот форум таким, чтобы после него остался не просто след, а была целая цепочка событий, - сказал мэр Холмского городского округа Дмитрий Любчинов. - Хотим сподвигнуть людей, живущих в Холмске, активнее его развивать. А самое главное, чтобы каждый - участник форума или житель понял, что изменения возможны, и они в руках самих людей.

В завершающий день участники форума представили свои проекты активистам и администрации района. Ознакомиться с идеями молодежи приехал руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов. Он отметил, что после форума "ОстроVа", который впервые состоялся в прошлом году в Южно-Сахалинске, от молодежи было получено много предложений. Прозвучала просьба провести подобные мероприятия в муниципалитетах. Холмский район первым откликнулся на запрос. Кроме того, стало понятно, что островитяне при помощи грантовых конкурсов могут получить денежные средства из федерального бюджета на реализацию местных инициатив.

- Сегодня я увидел практически готовые к реализации грантовые продукты, - отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов. - Попрошу авторов предложенных туристических маршрутов доработать свои предложения. Организуем вам встречу с руководителями министерства туризма, ассоциации туроператоров. Попробуем поработать в этом направлении. По треку "Городская среда" четко замечено, что не всегда власти попадают в запросы от жителей. Поэтому в Сахалинской области запущена программа "Забота. Защита. Уважение", где по условиям каждая инициатива оценивается людьми и только после этого реализуется. Если говорить о малых архитектурных формах, созданных вами за это время, то получилось здорово. Знаю, что местные жители выстраиваются в очередь, чтобы занять лежаки. Поэтому рад сообщить, что в этом году в островном регионе увеличены квоты на федеральные гранты, сумма составит полтора миллиона рублей. Поэтому есть все возможности для реализации проектов. Давайте доведем ваши проекты до практического применения.

На форуме одни участники разрабатывали проекты самостоятельно, другие объединялись в группы. Участники трека "Туризм и гостеприимство" предложили создать карту-схему "Сокровища Холмска".

- Мы не только слушали лекции, но и выполняли практические задания, - рассказали форумчане. - Выходили на улицы, общались с горожанами, спрашивали об интересных местах, которые есть в городе, и что могут посмотреть туристы или сами жители портового города. Оказалось, что карты с достопримечательностями Холмска нет. Мы предлагаем выпустить ее как в электроном, так и в бумажном виде или разместить на информационных стендах.

Всего участники форума предложили 15 проектов. Они смогут представить их на грантовом конкурсе, который пройдёт в рамках Всероссийского форума "ОстроVа" и получить на реализацию до полутора миллиона рублей. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Сахалинской области и администрация Холмского района.