Только отказ в регистрации автомобиля заставил сахалинца погасить долги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 1 находится исполнительное производства о взыскании с местного жителя задолженности в пользу юридического лица. Зная о последствиях неисполнения требований исполнительных документов, мужчина никаких мер к погашению долга не предпринимал.
Чтобы как-то решить вопрос, судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы - для проверки имущественного положения должника. Выяснилось, что у мужчины имеется в собственности автомобиль, в связи с чем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автотранспорта. Узнав о принятых судебным приставом-исполнителем мерах, мужчина на приёме у судебного пристава-исполнителя предоставил квитанцию о полном погашении задолженности.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан не доводить ситуацию до принятия крайних мер, своевременно и добровольно оплачивать административные штрафы, а также рекомендует быть в курсе своих финансовых обязательств, проверяя себя в Интернет-сервисе "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ведомства
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