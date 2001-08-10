Сахалинцев просят не оставлять в "Месте силы "Весточка" нижнее белье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С наступлением лета жители и гости островной столицы выезжают за город, и одним из излюбленных мест отдыха для многих остаются окрестности села Весточка в Южно-Сахалинске и подножье горы, на которой расположен легендарный останец Лягушка.
Но, к сожалению, не все любители природы соблюдают элементарные правила отдыха и зачастую ведут себя не совсем корректно по отношению к окружающей среде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, на территории останца Лягушка в районе Солнечной поляны посетители регулярно оставляют после себя мусор, а также в качестве "задабривания духов" развешивают на деревьях и объектах благоустройства разноцветные ленточки, медицинские маски и даже элементы нижнего белья.
Такие "украшения" не только создают неаккуратный внешний облик популярного места отдыха, но и вредят окружающей среде, создают опасность для мелких животных и птиц, которые могут запутаться и погибнуть.
В связи с участившимися случаями небрежного отношения к одной из самых известных природных достопримечательностей островного края, администрация Южно-Сахалинска просит жителей и гостей областного центра бережно относиться к объектам и элементам благоустройства рекреационной зоны "Место силы "Весточка", соблюдать чистоту и порядок на протяжении всего туристического маршрута.
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