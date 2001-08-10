В планировочном районе Южно-Сахалинска уже почти готов к сдаче скейт-парк

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Луговом завершается строительство скейт-парка. На сегодня уже полностью выполнено асфальтирование площадью 825 кв. метров, продолжаются работы по озеленению территории. Общая площадь благоустройства - 1950 квадратных метров.

Строительство ведется в рамках соответствующего национального проекта. Напомним, идея о возведении объекта была озвучена инициативной молодежью в 2019 году на встрече с губернатором Сахалинской области. К реализации проекта подключилась администрация города, был разработан проект и определена площадка под строительство.

Как рассказали специалисты УКСа, до конца текущей недели подрядчики смонтируют спортивные фигуры. Обустройство ведут в тесном сотрудничестве с потенциальными пользователями новой спортивной зоны.

- Здесь будут и стрит-зона для трюков со скольжением, и минирампа для новичков, и полноценная эйр-зона, - рассказал руководитель команды Extreme Sakhalin, депутат Городской Думы Иван Бутак. - Завтра с ребятам мы осмотрим площадку, чтобы определить оптимальное расположение для нормального заезда и приземлений. На сегодня это будет лучший скейт-парк по уровню катания в Южно-Сахалинске, он позволит полноценно заниматься спортсменам.

Отметим, администрация города работает над созданием условий для занятий спортом во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа. С начала года введена в эксплуатацию площадка для физкультурно-оздоровительных занятий в Ново-Александровске, в Синегорске обустроен скейт-парк; площадки с тренажерами появились в Ново-Александровске

Кроме того, на территории городского округа в этом году планируется открыть пять новых скейт-парков. Жители Санаторного и Дальнего уже оценили новые спортивные пространства, в Ключах и Новой Деревне строительство продолжается. Кроме того, объявлен аукцион на проектирование спортивного внесезонного комплекса с экстрим-зоной в Ново-Александровске.