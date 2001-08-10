Южно-Сахалинск продолжает находиться в зоне высокой пожарной опасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Высокая степень пожарной опасности (4 класс) 28 июля, по информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", прогнозируется на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", расскахали ТИА "Острова" в городской администрации.

В связи с метрологическими условиями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных риском природных пожаров, угрозы населенным пунктам, объектам экономики, находящимся в непосредственной близости от лесных массивов.

Горожан просят соблюдать меры личной безопасности и предписания по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций: не разводить костры (открытый огонь), не проводить пожароопасные работы на участках и др.

С правилами пожарной безопасности можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Напомним, при возникновении пожара следует оперативно звонить по телефонам 112 или 101.