Корсаковская прокуратура проводит проверку из-за гибели ребенка на озере Русское

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковской городской прокуратурой организована проверка по факту смерти 5-летнего ребенка, утонувшего 26.07.2021 в озере Русское расположенном в с. Охотское Корсаковского района Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

В ходе проверки будут выяснены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка на предмет исполнения органами местного самоуправления и иными уполномоченными лицами законодательства о безопасности на водоемах, а также законодательства о профилактике и безнадзорности несовершеннолетних.

Кроме этого, на контроле находится уголовное дело, возбужденное Корсаковским МСО СУ СК России по Сахалинской области по ч. 1 ст. 109 УК РФ.