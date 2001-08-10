На Сахалине выпустили первую партию сварщиков, теперь ждут на обучение плотников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в рамках федерального проекта "Содействие занятности" Национального проекта "Демография" завершилось бесплатное обучение первой группы по компетенции "Сварочные технологии". Обучение проходило на базе Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области.

- На территории Сахалинской области реализуется проект "Содействие занятности" населения, - отметила генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Анастасия Кожепенько. - Основная задача - создать систему опережающей подготовки для людей, которые ищут работу и для работодателей, которые в поисках сотрудников. На сегодняшний день заявку на обучение подали около 150 человек. С каждым кандидатом мы связываемся отдельно и прорабатываем дальнейшую деятельность. Рассчитываем, что к середине сентября желающих получить профессию будет намного больше.

По завершению обучения слушатели сдавали демонстрационный экзамен. После окончания учёбы им выдали сертификаты и трудоустроили в организации. Два обучающихся приступили к работе в организацию ООО "АлмазСтройСервис".

- Ранее я владел профессией "Моторист рефрижераторных установок", но по профессии никогда не работал, - рассказал Дмитрий Лалаков. - Работал в фирме и в связи с коронавирусной инфекцией потерял работу. Обратился в центр занятности, где мне предложили пройти обучение по компетенции "Сварочные технологии". После окончания учёбы сдал демонстрационный экзамен и был трудоустроен. Мне нравится работа. Я рад, что попробовал себя в этом направлении. "Электросварщик" - это не просто профессия, это специализация, где ты получаешь навыки, развиваешься.

Перед трудоустройством обучающиеся с успехом прошли тестирование в организации ООО "АлмазСтройСервис".

- Предварительно, перед тем как принять слушателей на работу мы выезжали на базу Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства, проводили осмотры, - объяснил руководитель предприятия ООО "АдмазСтройСервис" Владимир Тенитилов. - Несмотря на короткий срок обучения они набрались достаточно навыков, умений, чтобы приступить к работе. Ребята молодцы, стараются. Сейчас их будем продвигать на более сложные конструкции. Наше предприятие специализируется на изготовлении тепловых узлов, трубопроводов.

Новые профессиональные знания в ближайшее время можно получить по профессии "Плотницкое дело" с возможностью дальнейшего трудоустройства в организацию ООО "КаркасСтрой".

Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться по ссылке https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment. Там же представлен полный список компетенций, по которым будут проходить занятия. Дополнительные вопросы можно направить по адресу электронной почты p.senchikhin@sakhalin.gov.ru.