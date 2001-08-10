Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июля 2021
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В некоторых микрорайонах Южно-Сахалинска отключат холодную воду
12:43, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В некоторых микрорайонах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

В некоторых микрорайонах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода в ночь на 30 июля будет отключена подача холодной воды в ряде микрорайонов Южно-Сахалинска.
Ограничения коснутся следующих адресов
 
С 20.00 29 июля до 06.00 30 июля:
- 1, 2, 3, 10 микрорайоны;
- 1, 2, 3 укрупненные кварталы (квадрат улиц Сахалинская - Ленина - Пограничная - Вокзальная);
- район пр. Мира - Сахалинская - Крюкова - Бумажная;
- район Владимировки (от ул. Железнодорожной до ул. Некрасова);
- ул. Невельского,14 корп. 1, 2;
- пр. Мира, 95, 97, 97/1, 97/2, 97/3, 99;
- ул. Курильская, 20 корп.1, 2, 3, 20Б;
- ул. Сахалинская, 6, 8;
- ул. Фабричная, 36, 38.
 
С 20.00 29 июля до 12.00 30 июля:
- ул. Чехова, 41, 43, 43А, 81;
- ул. Дзержинского, 38, 40, 44;
- ул. Поповича, 49-69, 96, 98;
- пр. Мира, 176-182;
- пр. Победы, 60, 62, 62А, 74, 76, 78, 81;
- ул. Пограничная, 96, 98, 100;
- ул. Ленина, 286;
- ул. Западная, 80А, 80Г, 82, 84, 86, 86Г, 88;
- ул. Хлебная, 10;
- ул. Тихая, 119А;
- частный сектор района ул. Железнодорожная - пр. Победы - Рязанская - Томская.

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