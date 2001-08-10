На Сахалине газобетонный завод взял опеку над зелеными мартышками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Семью зелёных мартышек Сахалинского зооботанического парка с мая текущего года взял под опеку коллектив ООО "Газобетонный завод", входящий в группу компаний "Строительная база №1", рассказали ТИА "Острова" в сахалинском зоопарке.
27 июля зоопарк с визитом посетили генеральный директор компании "Строительная база №1" Александр Молодцов, директор ООО "Газобетонный завод" Игорь Шушпанов и другие специалисты.
Исполняющий обязанности директора Сахзооботпарка Роман Поздний поблагодарил высоких гостей за оказанную благотворительную помощь, отметил важность их участия в программе опеки и выразил надежду на долгосрочное сотрудничество в деле сохранения живой природы Сахалинской области.
Затем почётным гостям были вручены Благодарность и Сертификат участника программы «Опека над животными», а также пригласительный билет на право бесплатного посещения зоопарка и мероприятий.
В ответном слове Александр Молодцов также поблагодарил руководство зоопарка за сотрудничество и выразил заинтересованность в культурном развитии зоопарка и дальнейшем благополучии животных. В ходе встречи было озвучено имя пятого детёныша, которое опекуны по преимущественному праву выбрали новорождённому. Малыша назвали Арик. Теперь в семье Чипа и Дианы живут Гарик, Жорик, Марик, Маринэ и маленький Арик.
Также специалисты зоопарка пригласили опекунов к участию в культурно-просветительской деятельности зооботанического парка. Завершилась встреча общей фотографией.
Телефон для справок +7 (4242)303747.
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