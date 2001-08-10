Жителей Южно-Сахалинска, желающих подключиться к газу, ждут до 5 августа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителей Южно-Сахалинска и его пригородов, проживающих в частных домах, просят срочно до 5 августа 2021 года обратиться в территориальные администрации для подачи предварительной заявки о намерении заключить договор о догазификации - бесплатном подключении к уличной системе газоснабжения на границе земельного участка собственника, рассказали ТИА "Острова" в мэрии областного центра.
Заявление можно написать либо в управлениях территорией - Ключи, Березняки, Старорусское, Новая Деревня, Дальнее, Ново-Александровск, Луговое, Владимировка, Хомутово/Октябрьское, Христофоровка/Лиственичное и т. д.), либо в департаменте городского хозяйства (пр. Мира, 64А, кабинет №106). Телефон для справок: 300-584 (доб. 4, 6, 7).
При заполнении заявки необходимо указать данные:
- паспорт (серия, №, кем и когда выдан);
- ИНН;
- СНИЛС;
- адрес дома;
- кадастровый номер земельного участка;
- мобильный телефон;-
- адрес электронной почты;
- номер и дата выдачи технических условий на присоединение к сети газификации(при наличии).
Кроме того, при себе необходимо иметь:
- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя);
- копию документа, подтверждающего право собственности, или иное законное основание на домовладение и (или) земельный участок, на котором расположен (будет располагаться) жилой дом заявителя.
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