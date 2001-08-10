Из-за аномальной жары южносахалинцам рекомендовано не выходить на улицу без особой нужды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аномально жаркая погода установилась на территории Южно-Сахалинска и его пригородах, сообщает ФГБУ "Сахалинское УГМС". Среднесуточная температура воздуха выше многолетних значений на 7-9 градусов. Подобная погода сохранится в течении ближайших трех суток, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В период максимальной солнечной активности жителям и гостям областного центра не рекомендуется выходить без необходимости на улицу. В пик жары желательно полностью исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность.

При выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду светлых тонов из хорошо проветриваемых, натуральных тканей, носить шляпу и солнцезащитные очки. Стараться меньше времени проводить за рулем, в помещении с кондиционером не рекомендуется устанавливать температуру ниже +23... +25 С, для защиты организма от обезвоживания стараться чаще употреблять воду.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и иными хронические заболеваниями, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом по вопросам предупреждения обострений этих заболеваний.

В связи с установившимися высокими дневными температурами, существует риск к резкому ухудшению здоровья людей. Если вы стали свидетелем того, что кто-то почувствовал себя плохо, незамедлительно звоните в 112.