28 июля еще восемь дворов Южно-Сахалинска начнут ремонтировать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонтные работы запланированы по следующим адресам: ул. Ленина, 390а, б, в; пр. Мира, 278, 282, 280б, 286в и 284. Ознакомиться с недельным графиком можно по ссылке.

Напомним, текущий ремонт во дворах областного центра по поручению губернатора Валерия Лимаренко проводится с 1 июля. Эта работа также находится на личном контроле мэра города Сергея Надсадина. На сегодня на территории городского округа ликвидировано более 6000 кв. метров дефектов асфальтового покрытия на 137 дворовых территориях. Подрядные организации ежедневно отрабатывают новые адреса, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Полный адресный перечень дворов, в которых будет произведен ремонт, также размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Также актуальная информация с учетом корректировок и дополнений регулярно публикуется в СМИ и социальных сетях администрации города.