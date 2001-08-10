На Сахалине пограничникам пришлось применять спецсредства, чтобы задержать браконьеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе пресечения противоправной деятельности по добыче тихоокеанских лососей на побережье Долинского городского округа сотрудниками Пограничного управления установлено двое жителей села Стародубское, осуществивших незаконную добычу биоресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

В ходе проведения процессуальных действий граждане предприняли попытку скрыться, а также уничтожить доказательства, не выполняя законные требования сотрудников пограничного органа. Противоправные действия нарушителей локализованы путём применения в отношении них специальных средств и физической силы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Помимо административной ответственности за нарушение требований законодательства о рыболовстве, в отношении вышеуказанных граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей"), а в отношении одного из нарушителей осуществлено административное задержание на срок до 48 часов с помещением в камеру административного задержания ОМВД России по г. Южно-Сахалинску.

Наряду с административной ответственностью, имеющей максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток, за оскорбление представителя власти или применение в отношении него насилия предусмотрена и уголовная ответственность статьями 318, 319 Уголовного кодекса Российской Федерации с максимальным наказанием – лишение свободы на срок до 10 лет.