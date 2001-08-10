Четырехлетнего сахалинца отправят на лечение в Москву

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предложения сахалинских властей оказать малышу помощь в столице поддержал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам визита в островное медучреждение, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Маленький Витя появился на свет раньше положенного срока. Беременность 28-летней матери на момент родов составляла 26 недель. Экстренное кесарево сечение было проведено в связи с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты. Масса тела мальчика при рождении составляла 860 граммов, рост - 35 сантиметров. С рождения состояние ребенка оценивается как тяжелое за счет дыхательных расстройств, которые проявились на фоне пневмонии.

В связи с необходимостью проведения искусственной вентиляции легких в жестких режимах в возрасте 12 суток маленький пациент был переведен из областного перинатального центра в реанимационное отделение областной детской больницы. Помимо патологий, связанных с дыханием, у мальчика диагностирован детский церебральный паралич. Ребенок страдает тяжелой формой аллергии и непрерывно рецедивирующим дерматитом.

После оперативного консилиума министр здравоохранения РФ и сахалинских врачей было принято решение перевезти маленького сахалинца в Москву.

- Мы подключим специалистов федерального центра, - подчеркнул Михаил Мурашко. - Это особый случай. Обязательно надо помочь. Мы провели достаточное количество консилиумов по лечению пациентов и во взрослых отделениях реанимации, и в детских. Федеральные клиники должны подключиться к ведению пациентов. Сегодня также осмотрели пациентов взрослого отделения нейрохирургического профиля, где требуются консультации института Бурденко. Это обычная практика при таких выездах. Она позволяет нам увидеть узкие места, чтобы вот именно это взаимодействие - федерального центра и региональных больниц - было более быстрым, эффективным. Главное, чтобы пациент получил необходимый объем помощи.

Одна из детских федеральных клиник Минздрава России уже подтвердила готовность принять тяжелобольного сахалинца. Там мальчику проведут дополнительное диагностическое обследование и назначат курс реабилитации.