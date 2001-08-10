Маршрут №10 в Южно-Сахалинске теперь работает по системе бескондукторной оплаты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В автобусах маршрута №10 МУП "Транспортная компания" вводится система бескондукторной оплаты проезда. Новые валидаторы позволяют рассчитываться за поездки, приложив карту, смартфон или другое устройство к терминалу в салоне транспортного средства. Это сокращает время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной.
Преимущества нововведения уже оценили пассажиры другого популярного маршрута №3 - автобусы на данном направлении около двух месяцев работают в режиме бескондукторной оплаты. Для удобства горожан расплатиться с помощью валидатора можно возле любого входа в автобус. Вместе с тем, для тех, кому удобнее оплачивать проезд наличными, остается возможность сделать это у водителя транспортного средства. Однако, как отмечают в МУП "Транспортная компания", все больше горожан (на текущий момент это порядка 60 процентов) выбирают вариант безналичного расчета.
- Предприятие продолжает совершенствовать работу транспорта, в том числе большая работа ведется в рамках цифровизации процессов обслуживания пассажиров. Современная технология бескондукторной оплаты внедрена на одних из самых популярных маршрутах, и уже показывает свою эффективность. В ближайшее время валидаторы также будут установлены на автобусах маршрута №71, в дальнейшем к системе будут подключены все транспортные средства предприятия, - рассказал директор МУП "Транспортная компания" Сергей Павлов.
Одна из важных особенностей бескондукторной системы в том, что терминалы не выдают чеки. При том получить информацию об операции контролер может с помощью специального переносного устройства. Если приложить к нему карту, она покажет была ли проведена оплата. Однако, как отмечают в МУП "Транспортная компания", спорных ситуаций, связанных с проездом без оплаты, за время действия бескондукторной системы зафиксировано не было.
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