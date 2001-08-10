Отопительный сезон в Южно-Сахалинске начнется 1 октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полным ходом идёт подготовка к отопительному сезону. Большой объем мероприятий проводят муниципальные службы, управляющие компании, Сахалинская коммунальная компания. Комплексная проверка проходит на всех котельных областного центра.

Напомним, на территории Южно-Сахалинска действует 17 объектов СКК, обеспечивающих теплом жилой фонд, предприятия, социальные и другие объекты. Из них 4 работают на жидком топливе, 3 — на твёрдом, также в городе действуют 10 газовых котельных. Для каждой определен перечень необходимых работ для подготовки к осенне-зимнему периоду.

Как рассказал генеральный директор ООО «РИР-Сахалин» — УО АО «СКК» Андрей Зенин, на всех объектах проведены гидравлические испытания. Также выполняются ремонтные работы. В частности, на Синегорской котельной планируется заменить две поверхности нагрева котлов. Проводится техническое обслуживание теплообменных аппаратов. В рамках плановых профилактических работ сотрудники СКК проводят вскрытие и механическую очистку всех фильтров, проверку состояния насосного оборудования.

Большой объем работ выполнен на газовых котельных. В том числе на объекте в Ново-Александровске проверку прошла газопоршневая установка — проведены очистка фильтров, подготовка компрессоров и т.д. Завершающим этапом станет инспекционная проверка Ростехнадзора и оформление паспорта готовности оборудования к отопительному сезону.

– Работы выполняются согласно графику, необходимое оборудование, материалы приобретены. Котельные находятся в технически исправном состоянии. Нет сомнений в том, что отопление будет подано в дома горожан без задержек и сбоев, – отметил Андрей Зенин.

Ориентировочно начало отопительного сезона запланировано в Южно-Сахалинске на 1 октября. График начала подачи тепла может быть скорректирован администрацией города в зависимости от погодных условий.