Сахалинским пенсионерам напомнили, где и когда они могут пройти углубленное медобследование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцы старше 65 лет могут проверить свое здоровье, пройдя углубленное обследование организма бесплатно. Работа ведётся в рамках проекта губернатора Сахалинской области "Забота. Защита. Уважение", рассказли ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отмечают медики, с возрастом увеличивается риск заболеваний, поэтому очень важно знать состояние своего здоровья, чтобы предупредить неблагоприятные последствия. Также это позволит уменьшить вероятность развития болезней, которые могут привести к инвалидности или смертности.

Получить направление на прохождение высокотехнологичного медосмотра можно в поликлинике по месту жительства у участкового терапевта либо по индивидуальному приглашению - в этой работе медикам оказывают помощь "серебряные" волонтеры. Они информируют граждан о данной медицинской услуге, формируют списки пациентов, а также при необходимости доставляют домой направление с указанием даты, времени и места, подробной информацией о процедурах, сопровождают пожилых граждан до медучреждения.

Отметим, общественные организации инвалидов, пенсионеров для установления сотрудничества для помощи своим подопечным могут обратиться напрямую к координатору "серебряных" волонтеров Наталье Суворовой (тел. +7-924-181-54-88).

Так, пройти углубленное обследование организма горожане старшего возраста (65+) могут в специальных кабинетах: КДЦ - каб 111, СОКБ - каб. 12, поликлиника №2 - каб. 64, поликлиника №4 - каб. 56. Пациентам предложат сдать все необходимые анализы, сделать компьютерную томографию, ЭКГ, а также пройти другие современные диагностические исследования. На сегодняшний день состояние своего здоровья проверили почти 20 тысяч человек.

Напомним, что помимо медицинского обследования у южносахалинцев есть возможность пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Сделать прививку все желающие могут планово, обратившись в регистратуру любой городской поликлиники, позвонив на горячую линию 1-300 (доб.10) или воспользоваться записью через портал Госуслуг.

Также в Южно-Сахалинске функционируют мобильные медицинские комплексы. Привиться от ковида в них можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Так, точки вакцинации в городе открыты по адресам:

- пл. Победы – ежедневно, с 9.00 до 22.00;

- ТЦ "Мегаберезка", цокольный этаж, рядом с продуктовым магазином - ежедневно, с 10.00 до 18.00;

- ТЦ "Столица", 3-й этаж (выездной кабинет поликлиники № 4) - без выходных с 10.00 до 18.00;

- ТЦ "Дом торговли": с понедельника по субботу - с 10.00 до 18.00, в воскресенье - с 11.00 до 17.00;

- ТРЦ "СитиМолл" - ежедневно, с 10.00 до 19.00;

- парк имени Гагарина, возле лодочной станции - в будни с 9.00 до 20.00; по выходным - с 9.00 до 19.00.