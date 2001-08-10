Сахалинских арендаторов проверяют, в каком состоянии они сожержат недвижимость

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля за два прошедших месяца проинспектировали около 350 городских объектов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

В ходе мониторинга городского пространства владельцам зданий и сооружений вручаются памятки, содержащие требования по приведению объектов в надлежащий вид.

Одновременно разъясняется ответственность за непринятие мер по приведению объекта в нормативное состояние, оговаривается срок устранения нарушений правил благоустройства.

Как сообщает ведущий советник отдела контроля за благоустройством и содержанием территории Илья Юшкевич, такой поход позволяет напомнить собственникам (арендаторам) о необходимости приведения своих объектов в надлежащий вид без применения административного штрафа.

Как правило, правообладатели объектов реагируют положительно. Так, в результате проведенного мониторинга и разъяснительной работы ряд объектов по пр. Мира, ул. Сахалинской и ул. Комсомольской уже приведен в порядок (фасады и входные группы).

Однако не все собственники (арендаторы) прислушиваются к букве закона и устраняют нарушения. К нерадивым правообладателям, как сообщает Илья Юшкевич, приходится применять административные меры. Если в ходе мониторинга в рамках муниципального контроля выявляется факт непринятия мер к содержанию входной группы, фасада или земельного участка, то материалы направляются в административную комиссию, которой может быть наложен штраф.

За нарушение правил благоустройства с 1 января 2021 года увеличены штрафные санкции (Закон Сахалинской области от 29.03.2004 N 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области»). Для физических лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа до 5000 руб., для должностных лиц - до 50 000 руб., для юридических лиц - до 300 000 руб.

Администрация Южно-Сахалинска напоминает: согласно правилам благоустройства содержание территории и элементов благоустройства обязанность собственника объекта.