Сахалинских арендаторов проверяют, в каком состоянии они сожержат недвижимость
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля за два прошедших месяца проинспектировали около 350 городских объектов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации
В ходе мониторинга городского пространства владельцам зданий и сооружений вручаются памятки, содержащие требования по приведению объектов в надлежащий вид.
Одновременно разъясняется ответственность за непринятие мер по приведению объекта в нормативное состояние, оговаривается срок устранения нарушений правил благоустройства.
Как сообщает ведущий советник отдела контроля за благоустройством и содержанием территории Илья Юшкевич, такой поход позволяет напомнить собственникам (арендаторам) о необходимости приведения своих объектов в надлежащий вид без применения административного штрафа.
Как правило, правообладатели объектов реагируют положительно. Так, в результате проведенного мониторинга и разъяснительной работы ряд объектов по пр. Мира, ул. Сахалинской и ул. Комсомольской уже приведен в порядок (фасады и входные группы).
Однако не все собственники (арендаторы) прислушиваются к букве закона и устраняют нарушения. К нерадивым правообладателям, как сообщает Илья Юшкевич, приходится применять административные меры. Если в ходе мониторинга в рамках муниципального контроля выявляется факт непринятия мер к содержанию входной группы, фасада или земельного участка, то материалы направляются в административную комиссию, которой может быть наложен штраф.
За нарушение правил благоустройства с 1 января 2021 года увеличены штрафные санкции (Закон Сахалинской области от 29.03.2004 N 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области»). Для физических лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа до 5000 руб., для должностных лиц - до 50 000 руб., для юридических лиц - до 300 000 руб.
Администрация Южно-Сахалинска напоминает: согласно правилам благоустройства содержание территории и элементов благоустройства обязанность собственника объекта.
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