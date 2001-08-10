Прием заявок от южносахалинцев на подключение к газу продлен до 10 августа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прием документов от желающих подать предварительную заявку о намерении заключить договор о догазификации - о бесплатном подключении к уличной системе газоснабжения на границе земельного участка собственника - продлен до 10 августа. Для тех, кто планирует подать заявку в электронном виде, необходимо воспользоваться официальным сайтом администрации Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3805/27468).

Данная информация касается жителей частого сектора областного центра, сел Ключи, Березняки, Старорусское, Новая Деревня, Дальнее, Ново-Александровск, Луговое, Владимировка, Хомутово/Октябрьское, Христофоровка/Лиственичное и т. д., к границам участков которых не построен газопровод - ввод (вертикальная труба желтого цвета с краном), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Стоит отметить, что ранее поданные заявления учтены администрацией, но не являются аналогичными предварительной заявке догазификации.

Предварительную заявку можно подать в управлениях территорией по следующим адресам:

- Отдел по управлению территорией Ново-Александровск, ул. Советская, 76, телефоны: 510-092, 510-289

Рахматов Артур Собирович, телефон: 510-289;

- Отдел по управлению территорией Луговое, ул. Гайдука, 1, телефон: 510-094

Пузынин Александр Юрьевич, телефон: 510-093;

- Отдел по управлению селом Березняки, ул. Крайняя, 8А, телефон: 510-281

Марков Геннадий Дмитриевич, телефон: 510-091;

- Отдел по управлению селом Дальнее, ул. Алых роз, 9 А/1, телефон: 510-276

Худорбаев Андрей Николаевич, телефон: 510-090;

- Отдел по управлению территорией Хомутово, 2-я ул. Центральная, 39, телефоны: 510-152, 510-153

Строков Михаил Николаевич, телефон: 510-151;

- Отдел по управлению территорией Владимировка, ул. Сахалинская, 106А, телефон: 300-406

Филипенко Эдуард Викторович.

Также заявку можно подать в производственно-эксплуатационном управлении Сахалинской области АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" по адресу: пр. Победы, 39, телефон: 49-63-32, 49-63-33. В том числе электронно - документ можно прислать на электронную почту: gladkova@gazdv.ru, tkachenkoss@gazdv.ru, polyakovakd@gazdv.ru, info_shl@gazdv.ru.

Кроме того, заявки принимаются департаменте городского хозяйства (пр. Мира, 64А, кабинет №106, телефон для справок: 300-584 (доб. 4, 6, 7).

К сведению, при заполнении заявки необходимо указывать следующие данные:

- паспорт (серия, №, кем и когда выдан);

- ИНН;

- СНИЛС;

- адрес дома;

- кадастровый номер земельного участка;

- мобильный телефон;

- адрес электронной почты;

- номер и дата выдачи технических условий на присоединение к сети газификации(при наличии).

Кроме того, при себе необходимо иметь:

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя);

- копию документа, подтверждающего право собственности, или иное законное основание на домовладение и (или) земельный участок, на котором расположен (будет располагаться) жилой дом заявителя.