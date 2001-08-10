В Сахалинской области будут снижать цены на продукты "борщевого набора"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рабочую группу по стабилизации и снижению цен на сезонные продукты создали на заседании Президиума регионального политического совета партии "Единая Россия" 22 июля. В первую очередь речь идет о так называемом "борщевом наборе" - свекле, моркови, картофеле, капусте, а также о помидорах и огурцах. Руководителем рабочей группы назначен координатор партийного проекта "Российское село", член фракции "Единая Россия" в Сахалинской областной Думе Виталий Гомилевский.
На недавнем совещании в Москве, посвященном ситуации с ростом цен на продовольствие, первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что снижение цен на сезонные продукты - одна из главных задач. Меры для этого предстоит разработать представителям партии "Единая Россия" вместе с главами профильных органов исполнительной власти и руководителями торговых сетей.
Созданная в Сахалинской области рабочая группа "Единой России" планирует до конца июля провести рейды по торговым сетям с целью мониторинга стоимости базового набора продуктов, а также обсудить ситуацию и меры решения проблемы на совещании с руководством регионального министерства сельского хозяйства и торговли. Также прозвучало предложение увеличить количество проводимых в области ярмарок, на которых продукты можно купить непосредственно у производителя, без наценок.
Уже в августе стоимость сезонных продуктов на островах должна быть снижена.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:11 Сегодня Прием заявок от южносахалинцев на подключение к газу продлен до 10 августа
09:55 Сегодня Сутки на дорогах Сахалина: 10 пьяных за рулем и 22 водителя без прав
10:00 Сегодня Сахалинский рыбокомбинат недоморозил камбалу и теперь заплатит штраф
11:22 Сегодня Купив дипломы в интернете, две молодые курильчанки год отработали без подозрений
14:56 22 Июля В Южно-Сахалинске до 6 августа закрывается для проезда перекресток улиц Ленина и Сахалинской
13:25 23 Июля Жителей Южно-Сахалинска приглашают на диспансеризацию
15:25 22 Июля Южносахалинцам, крутящим педали, будут давать призы
12:28 22 Июля Сегодня в Южно-Сахалинске временно отключат воду
13:14 15 Июля Сахалинка предъявила поддельный диплом о медицинском образовании
14:09 29 Июня Велосипедист в Южно-Сахалинске обокрал спавшую в машине женщину
09:29 16 Июля Сахалинцев предупредили, что в предстоящие теплые выходные сотрудники автоинспекции будут более бдительными
16:04 14 Июля Сахалинца 18 раз штрафовали за парковку на газонах, а ему все нипочем
Выбор редакции
- 12:00 26 Июля На Сахалине прошли гонки по бездорожью
- 15:25 22 Июля Южносахалинцам, крутящим педали, будут давать призы
- 11:48 22 Июля У "Сахалинских акул" появился тренер первой национальной категории
- 13:47 21 Июля Остров Сахалин – уникальное направление для активных туристов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?