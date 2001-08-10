В Сахалинской области будут снижать цены на продукты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рабочую группу по стабилизации и снижению цен на сезонные продукты создали на заседании Президиума регионального политического совета партии "Единая Россия" 22 июля. В первую очередь речь идет о так называемом "борщевом наборе" - свекле, моркови, картофеле, капусте, а также о помидорах и огурцах. Руководителем рабочей группы назначен координатор партийного проекта "Российское село", член фракции "Единая Россия" в Сахалинской областной Думе Виталий Гомилевский.

На недавнем совещании в Москве, посвященном ситуации с ростом цен на продовольствие, первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что снижение цен на сезонные продукты - одна из главных задач. Меры для этого предстоит разработать представителям партии "Единая Россия" вместе с главами профильных органов исполнительной власти и руководителями торговых сетей.

Созданная в Сахалинской области рабочая группа "Единой России" планирует до конца июля провести рейды по торговым сетям с целью мониторинга стоимости базового набора продуктов, а также обсудить ситуацию и меры решения проблемы на совещании с руководством регионального министерства сельского хозяйства и торговли. Также прозвучало предложение увеличить количество проводимых в области ярмарок, на которых продукты можно купить непосредственно у производителя, без наценок.

Уже в августе стоимость сезонных продуктов на островах должна быть снижена.