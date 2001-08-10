Все нестандартные торговые объекты в Южно-Сахалинске будут согласовываться с главным архитектором

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По решению мэра Сергея Надсадина все вновь размещаемые нестационарные торговые объекты (НТО) в Южно-Сахалинске должны согласовываться с главным архитектором города. Внешний вид торговых точек также будет выноситься на заседание комиссии по формированию схем размещения нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг на территории городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

При согласовании будут учитываться локация НТО, тип конструкции, применение материалов, общий архитектурный стиль. Кроме того, важным моментом является соблюдение всех правил пожарной безопасности и наличие в точках общественного питания необходимых удобств для посетителей, в том числе - туалета. Только при соблюдении всех этих условий потенциальные претенденты могут рассчитывать на включение своих объектов в схему размещения НТО. В противном случае - им будет отказано в получении места.

Так, одним из первых подобную практику муниципалитет планирует применить в сквере им. А. С. Пушкина. Сейчас горожанам предлагают высказать свое мнение относительно размещения нестационарного объекта в этом общественном пространстве. В перспективе здесь предполагается небольшое кафе с открытой летней террасой. Соответствующий опрос размещен на сайте администрации города.

Эскизное решение подготовлено и проработано с главным архитектором города. При устройстве этого НТО проектировщиком будет выполняться авторский надзор.

Вариантов для голосования два: "Поддерживаю" и "Не поддерживаю". Голосовать предлагается до 4 августа включительно. После чего уже будет принято окончательное решение.

- Наш безусловный приоритет - комфорт горожан, - подчеркнул Сергей Надсадин. - Всё, что создается и размещается в городе - делается, прежде всего, для людей. По моему требованию профильные структуры администрации города пересмотрели подход к выделению мест под размещение НТО. Однако, скверы - это особые территории, поэтому при планировании их функционального наполнения мы будем учитывать мнение горожан.