Все нестандартные торговые объекты в Южно-Сахалинске будут согласовываться с главным архитектором
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По решению мэра Сергея Надсадина все вновь размещаемые нестационарные торговые объекты (НТО) в Южно-Сахалинске должны согласовываться с главным архитектором города. Внешний вид торговых точек также будет выноситься на заседание комиссии по формированию схем размещения нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг на территории городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
При согласовании будут учитываться локация НТО, тип конструкции, применение материалов, общий архитектурный стиль. Кроме того, важным моментом является соблюдение всех правил пожарной безопасности и наличие в точках общественного питания необходимых удобств для посетителей, в том числе - туалета. Только при соблюдении всех этих условий потенциальные претенденты могут рассчитывать на включение своих объектов в схему размещения НТО. В противном случае - им будет отказано в получении места.
Так, одним из первых подобную практику муниципалитет планирует применить в сквере им. А. С. Пушкина. Сейчас горожанам предлагают высказать свое мнение относительно размещения нестационарного объекта в этом общественном пространстве. В перспективе здесь предполагается небольшое кафе с открытой летней террасой. Соответствующий опрос размещен на сайте администрации города.
Эскизное решение подготовлено и проработано с главным архитектором города. При устройстве этого НТО проектировщиком будет выполняться авторский надзор.
Вариантов для голосования два: "Поддерживаю" и "Не поддерживаю". Голосовать предлагается до 4 августа включительно. После чего уже будет принято окончательное решение.
- Наш безусловный приоритет - комфорт горожан, - подчеркнул Сергей Надсадин. - Всё, что создается и размещается в городе - делается, прежде всего, для людей. По моему требованию профильные структуры администрации города пересмотрели подход к выделению мест под размещение НТО. Однако, скверы - это особые территории, поэтому при планировании их функционального наполнения мы будем учитывать мнение горожан.
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