Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2021
Сегодня 14:20
73,61|86,92|66,91
Сутки на дорогах Сахалина: 10 пьяных за рулем и 22 водителя без прав
13:43, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

До открытия улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске остался месяц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За август подрядная организация СКФ «Спецстрой» полностью закончит обустройство пешеходных зон, завершит озеленение и произведет  асфальтирование вторым слоем.

            На сегодня на ремонтируемом участке ул. Комсомольской от пр. Победы до моста через ручей Пригородный завершена перекладка всех инженерных сетей, полностью готов мост, заменена дорожная одежда и выполнено асфальтирование первым слоем.

            Проект по капитальному ремонту одной из главных транспортных артерий областного центра выполняется с расчетом изменившихся требований благоустройства: на ремонтируемом участке  расширены полосы движения (вместо двух — четыре) и пешеходные зоны, обустроены велодорожки, добавлено наружное освещение. Кроме того, на протяжении всего ремонтируемого участка  обустраиваются приподнятые пешеходные переходы, также они предусмотрены к заездам во дворы и на парковки учреждений.  На этих участках будет удобный для передвижения тротуар: без повышений или понижений, а на проезжей части не будет скапливаться вода.

        Также будет обустроена сеть велодорожек с асфальтовым покрытием с двух сторон улицы с велопереездами на переходах.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы соблюдаете масочный режим?