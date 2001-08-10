До открытия улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске остался месяц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За август подрядная организация СКФ «Спецстрой» полностью закончит обустройство пешеходных зон, завершит озеленение и произведет асфальтирование вторым слоем.

На сегодня на ремонтируемом участке ул. Комсомольской от пр. Победы до моста через ручей Пригородный завершена перекладка всех инженерных сетей, полностью готов мост, заменена дорожная одежда и выполнено асфальтирование первым слоем.

Проект по капитальному ремонту одной из главных транспортных артерий областного центра выполняется с расчетом изменившихся требований благоустройства: на ремонтируемом участке расширены полосы движения (вместо двух — четыре) и пешеходные зоны, обустроены велодорожки, добавлено наружное освещение. Кроме того, на протяжении всего ремонтируемого участка обустраиваются приподнятые пешеходные переходы, также они предусмотрены к заездам во дворы и на парковки учреждений. На этих участках будет удобный для передвижения тротуар: без повышений или понижений, а на проезжей части не будет скапливаться вода.

Также будет обустроена сеть велодорожек с асфальтовым покрытием с двух сторон улицы с велопереездами на переходах.