В пятницу, 30 июля, в Южно-Сахалинске отремонтируют 8 дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня асфальтирование продолжается во дворах по улице Есенина, 7, 7а, 9а и 11. Подготовительные работы ведутся по адресам Ленина, 219; Амурская, 102, 94, 96; пр. Мира, 65/2; Физкультурная, 28; Чехова, 43а и Поповича, 98. Завтра в этих дворовых территориях ремонтные бригады начнут работать с асфальтом.

Напомним, текущий ремонт во дворах областного центра по поручению губернатора Валерия Лимаренко проводится с 1 июля. Эта работа также находится на личном контроле мэра города Сергея Надсадина. На сегодня на территории городского округа ликвидировано 8455 кв. метров дефектов асфальтового покрытия на 159 дворовых территориях. Подрядные организации ежедневно отрабатывают новые адреса.

Полный адресный перечень дворов, в которых будет произведен ремонт, также размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Также актуальная информация с учетом корректировок и дополнений регулярно публикуется в СМИ и социальных сетях администрации города