В Южно-Сахалинске детские оздоровительные лагеря готовятся к заключительной летней смене

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице детские лагеря дневного пребывания готовятся к заключительной летней смене. Сегодня оздоровительная площадка на базе городского парка им. Ю. Гагарина первой приняла юных южносахалинцев, которые будут проводить здесь свое время до конца августа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Несмотря на то, что новая смена только открылась, ребята уже все сдружились. Родители очень довольны. Для детей у нас запланирована насыщенная программа со множеством интересных мероприятий. Уверена, что и эта смена пройдет отлично, - отметила начальник детского лагеря досугового центра «Теремок» Анна Ли и добавила, что до конца августа здесь отдохнут 75 школьников от 7 до 14 лет.

Как рассказали в департаменте образования, на августовскую смену в детские лагеря дневного пребывания уже записались около 1200 детей. Всего за летние месяцы в оздоровительных лагерях, работающих на территории Южно-Сахалинска, отдохнуло более 8800 ребят.

Напомним, что в этом году лагеря дневного пребывания организованы практически при всех школах Южно-Сахалинска, учреждениях культуры и спорта, детские площадки продолжат работу и в августе. Ознакомиться со списком образовательных учреждений, где в будет организован летний отдых детей, можно на сайте департамента образования http://obrazovanie.yuzhno-sakh.ru/?div=news&id=621. Записать ребенка на последнюю летнюю смену можно позвонив по указанным телефонам учреждений.