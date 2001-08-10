В Южно-Сахалинске продолжается снос расселенных домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Многоквартирный жилой дом, расположенный по пр. Победы, 26А полностью расселен, сегодня подрядная организация начала его снос, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, решить вопрос жильцов нерасселенного многоквартирного дома во время своего визита в Южно-Сахалинск поручил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В результате конструктивного диалога мэра Сергея Надсадина и застройщика «ЛИГО-дизайн трейдинг», который обязан в рамках договора о развитии застроенной территории предоставить собственникам жилье взамен аварийного, достигнуто принципиальное решение: компания обязалась представить жителям квартиры в новостройках. Это будет равнозначные по площади квартиры с ремонтом «под ключ».

Как сообщили в управлении жилищной политики, на сегодняшний день с двумя собственниками уже заключены договоры долевого участия в строительстве жилого дома. Горожане ознакомились с проектом и планировкой. Дома будут построены и введены в эксплуатацию до конца 2021 года. На период строительства застройщик предоставил горожанам временное жилье за свой счет. Третий собственник отказался от договора долевого участия, застройщик купил жителю квартиру на вторичном рынке в том же районе.