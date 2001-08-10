Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июля 2021
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В воскресенье в Южно-Сахалинске на 10 дней пропадет в кранах холодная вода
08:39, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

30 июля в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

30 июля в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 30 июля с 14.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в ряде жилых домов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения коснутся 15 микрорайона (квадрат улиц Победы - Комсомольская - Пограничная - Мира) и домов №215, 215А и 217 по ул. Комсомольской.

По вопросам водоснабжения жители могут обращаться в диспетчерскую по телефону 72-32-40.

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