30 июля в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 30 июля с 14.30 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в ряде жилых домов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничения коснутся 15 микрорайона (квадрат улиц Победы - Комсомольская - Пограничная - Мира) и домов №215, 215А и 217 по ул. Комсомольской.

По вопросам водоснабжения жители могут обращаться в диспетчерскую по телефону 72-32-40.