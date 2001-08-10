Южносахалинцев, уставших от жары, зовут покататься на коньках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Спортивная школа "Кристалл" приглашает сахалинцев и гостей региона насладиться зимним отдыхом в разгар лета. Заряд свежести и бодрости посетителям обеспечен. Однако, гостей просят учесть, что температура на ледовой арене ниже уличной, поэтому с собой желательно взять теплые вещи.
Сеансы массовых катаний пройдут на крытой ледовой арене "Кристалла" 31 июля с 14:00 до 19:45 и 1 августа с 12:00 до 19:45 (начало сеансов каждый час). Гостей ждут приятная атмосфера и зажигательное музыкальное сопровождение. Работает прокат коньков.
Длительность сеанса – 45 минут. После каждого сеанса будет сделан пятнадцатиминутный перерыв на работу ледозаливочной машины.
В спортивном учреждении также просят обратить внимание гостей, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике новой коронавирусной инфекции вход посетителей в здание спортивной школы "Кристалл" осуществляется только в медицинских масках.
Перед посещением сеансов массового катания гостей просят ознакомиться с правилами их проведения на сайте спортивной школы.
Подробное расписание сеансов можно узнать, обратившись по телефону: 8 (4242) 240-160, а также на сайте спортшколы "Кристалл".
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