После жалоб на неприятный запах от фермы, на Сахалине построят очистные сооружения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Совещание о мерах, внедряемых для минимизации влияния фермы "Грин Агро-Сахалин" на качество жизни в населенном пункте, провел председатель правительства островного региона Алексей Белик. Участие в нем приняли представители предприятия и профильных областных ведомств, рассказали ТИА "Острова" в регионалном правительтсве.

Жители села Троицкого продолжают жаловаться на неприятный запах от животноводческой фермы компании "Грин Агро Сахалин", где содержится около двух тысяч голов крупного рогатого скота. Жара на юге Сахалина обострила ситуацию. Вместе с тем, как было отмечено, недавно построенная ферма возведена и эксплуатируется в полном соответствии с проектом, который прошел все необходимые экспертизы и согласования. При этом компания осознает свою ответственность перед жителями села.

- Принято решение о строительстве очистных сооружений, - сказал Алексей Белик. - Они будут перерабатывать стоки с фермы. Новый объект должен кардинально изменить ситуацию, но для его строительства потребуется время. Сегодня задача "Грин Агро-Сахалин" - принять оперативные меры, которые снимут остроту проблемы уже в ближайшее время.

- Мы понимаем, что запах причиняет дискомфорт жителям Троицкого, поэтому постоянно занимаемся этим вопросом, - рассказал исполнительный директор "Грин Агро-Сахалин" Владимир Балухта. - На данном этапе собираемся установить покрытие на одну из лагун, в которую поступают жидкие стоки из коровников. Предполагается, что это устройство снизит интенсивность запаха. Если расчеты оправдаются, покрытия появятся и на остальных трех лагунах.

Также в ближайшее время компания получит реагенты, которые используются для нейтрализации запаха при производстве сахара. Ими обработают три лагуны, которые пока будут оставаться без покрытий.

Напомним, ферма в Троицком - крупнейший производитель сырого молока в Сахалинской области. Планируется, что в сентябре в этом же населенном пункте компания "Грин Агро-Сахалин" запустит собственный молокозавод. Он будет поставлять на местный рынок различную высококачественную продукцию: молоко пастеризованное, йогурты и кефиры с наполнителями, творог, сметану, мороженое и полутвердые сыры. Также компания откроет в регионе сеть фирменных магазинов. В них продукция "Грин Агро-Сахалин" будет реализовываться без посредников, по ценам производителя.