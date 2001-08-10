На Сахалине на СПГ идут сложные работы по замене факельного оголовка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках комплексного планового останова впервые на проекте "Сахалин-2" выполняется замена факельных оголовков. Работы идут на двух производственных объектах "Сахалин Энерджи" – объединенном береговом технологическом комплексе (ОБТК) и заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ), рассказали ТИА "Острова" в "Сахалин Энерджи".
- На ОБТК основная часть технической операции по замене факельного оголовка, инспекции и техобслуживанию ствола факельной системы успешно завершена», – рассказывает начальник департамента по производству (наземные объекты) компании Денис Луцев.
По его словам, на объединенном береговом технологическом комплексе находятся два 80-метровых факела: один низкого давления, второй – высокого. Оборудование эксплуатируется с 2008 года.
Операция по замене факельных оголовков, каждый из которых весит более двух тонн, выполнялась на высоте с использованием крана и при поддержке промышленных альпинистов. Она состояла из нескольких этапов, включая подготовку рабочей площадки, демонтаж старого оборудования, его спуск на землю, а также подъем и установку нового. Помимо этого, на факельных стволах осуществлялся монтаж новых кабелей, теплоизоляции и различных креплений.
Многим работам предшествовала практика на земле – для этого была сконструирована имитация факельной платформы. Кроме этого, на высоте в обязательном порядке проводились тренировки по спасению людей с использованием специальных манекенов, а сама факельная площадка проверялась на прочность и способность выдерживать избыточный вес (превышающий тот, который воздействовал на площадку в реальности).
«Все задачи были выполнены на отлично. Не смогла помешать этому и жаркая погода. Для того, чтобы защитить людей, мы предусмотрели ряд мер, включая возможность дополнительного отдыха, увеличили количество точек с доступом к питьевой воде», – отмечает Денис Луцев.
Между тем, на заводе СПГ операция по замене факельного оголовка продолжается. Ключевая особенность работ заключается в способе разборки одного из четырех 125-метровых факельных стволов.
«Каждый ствол состоит из нескольких секций, зафиксированных на основной станине и способных подниматься и опускаться по направляющим рельсам. Что мы делаем? Отсоединяем нижнюю секцию ствола от фланцевых соединений основного трубопровода и аккуратно опускаем его вниз. Затем переходим к следующей секции. Процедура повторяется до тех пор, пока на земле не окажется последняя секция с факельным оголовком», – рассказывает начальник цеха по производству сжиженного природного газа, хранению и отгрузке продукции завода СПГ Александр Гусев.
С момента запуска завода в 2009 году люди к факельным оголовкам не поднимались – регулярные инспекции проводились исключительно с воздуха при помощи специальных дронов.
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