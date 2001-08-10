В воскресенье в Южно-Сахалинске на 10 дней пропадет в кранах холодная вода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам напоминают, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду АО "Сахалинская коммунальная компания" с 1 по 10 августа будет проводить работы на тепловых сетях. На это время подача горячей воды в жилых домах будет приостановлена.

По вопросам горячего водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую СКК по телефону 72-33-89.