Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июля 2021
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В воскресенье в Южно-Сахалинске на 10 дней пропадет в кранах холодная вода
13:25, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В воскресенье в Южно-Сахалинске на 10 дней пропадет в кранах холодная вода

В воскресенье в Южно-Сахалинске на 10 дней пропадет в кранах холодная вода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам напоминают, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду АО "Сахалинская коммунальная компания" с 1 по 10 августа будет проводить работы на тепловых сетях. На это время подача горячей воды в жилых домах будет приостановлена.

По вопросам горячего водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую СКК по телефону 72-33-89.

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