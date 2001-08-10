Сахалинка заказала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что женщина 1980 года рождения используя один из браузеров зашла в теневой сегмент интернета, где приобрела для себя синтетический наркотик, именуемый в народе "скорость". После этого ей на мобильный телефон пришли координаты тайника-закладки.

Прибыв на указанный адрес, фигурантка забрала дурман и часть сразу же употребила на месте, а остальное положила в карман одежды. Спустя некоторое время, в ходе отработки полученной оперативной информации, гражданка была задержана сотрудниками УКОН УМВД области. При личном досмотре у нее было обнаружено 1,5 грамма вышеуказанного наркотика.

Уголовное дело направлено в суд.